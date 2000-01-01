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Мистюкевич Пётр Иванович
Мистюкевич Пётр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.07.1952
Пол
Мужской
Отец
Мистюкевич Иван Петрович
Мать
Мистюкевич Мария Антоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1952
Отец:
Мистюкевич Иван Петрович
Мать:
Мистюкевич Мария Антоновна
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