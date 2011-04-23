Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1928

Дата смерти

23.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1956

Сын: Бебелин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1959

Дочь: Вишневская Марина Александровна

Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бебелин Александр Федорович

Смерть
23.04.2011
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