Соколова (Бебелина) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1928
Дата смерти23.04.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1956
Сын: Бебелин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
02.09.1959
Дочь: Вишневская Марина Александровна
Отец ребёнка: Бебелин Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2011