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Соломонов Василий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

13.03.1892

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Соломонов Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Фокина Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Матасова Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Соломонов Гавриил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.06.1865

Сын: Соломонов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Соломонова Анастасия Васильевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонова Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломонова Анастасия Васильевна

Смерть
13.03.1892
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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