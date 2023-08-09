Соломонов Василий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти13.03.1892
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Соломонов Савелий
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Фокина Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Матасова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Соломонов Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1865
Сын: Соломонов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Соломонова Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1892