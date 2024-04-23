Найда Федор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1937
Дата смерти27.12.1993
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937
Отец: Найда Антон Федорович
Мать: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Найда (Комарова) Лидия Федоровна
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.12.1993