Найда Федор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найда Федор Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1937

Дата смерти

27.12.1993

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1937

Отец: Найда Антон Федорович

Мать: Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Найда (Комарова) Лидия Федоровна

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
27.12.1993

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