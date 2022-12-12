Сосенко Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.12.1906
Дата смерти19.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1906
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Сосенко Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сосенко Юрий Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1942
Дочь: Задвиль Марина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосенко Нина Павловна
Смерть
19.07.1941
Заплюсье, Плюсский муниципальный район, Псковская область