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Сосенко Константин Михайлович

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Место рождения

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.12.1906

Дата смерти

19.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1906

Отец: Сосенков Михаил Николаевич

Мать: Сосенкова Капитолина Игнатьевна

Бредихино, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Сосенко Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Сын: Сосенко Юрий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
22.04.1942

Дочь: Задвиль Марина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосенко Нина Павловна

Смерть
19.07.1941
Заплюсье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
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