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Хандриков Алексей Фёдорович

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Место рождения

Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: Хандриков Фёдор

Мать: не указана

Великий Двор, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
14.11.1941
г. Барнаул
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