Хандриков Алексей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хандриков Фёдор
Мать: не указана
Смерть
14.11.1941
г. Барнаул
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