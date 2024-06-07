Дресвяникова (Елькина) Дарья Климонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Стефан Игнатиевич
Отец ребёнка: Дресвяников Игнатей Иевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Лука Игнатиевич
Отец ребёнка: Дресвяников Игнатей Иевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Лимоновская, Россия
Смерть
Неизвестно