Дресвяникова (Елькина) Дарья Климонтовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Елькина) Дарья Климонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Стефан Игнатиевич

Отец ребёнка: Дресвяников Игнатей Иевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Лука Игнатиевич

Отец ребёнка: Дресвяников Игнатей Иевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Игнатей Иевич

Место жительства
Неизвестно
д. Лимоновская, Россия
Смерть
Неизвестно

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