Пшерацкая (Лис) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшерацкая (Лис) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белых (Пшерацкая) Анфиса (Фаина)

Отец ребёнка: Пшерацкий Степан (Стефан)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшерацкий Степан (Стефан)

Рождение ребёнка
28.04.1924

Дочь: Крамаренко (Пшерацкая) София

Отец ребёнка: Пшерацкий Степан (Стефан)

Смерть
Неизвестно

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