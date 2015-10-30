Boriskin Diana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Boriskin Diana

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Место рождения

Мюнхен

Дата рождения

30.10.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.2015

Отец: не указан

Мать: Boriskina Natalie (Alexandrovna)

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