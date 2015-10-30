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Boriskin Diana
Boriskin Diana
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Древо
Место рождения
Мюнхен
Дата рождения
30.10.2015
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Boriskina Natalie ((Скрипина)) (Alexandrovna)
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
NB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.2015
Отец: не указан
Мать:
Boriskina Natalie (Alexandrovna)
Мюнхен
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