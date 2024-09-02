Маевский Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.06.1880 ст.
Дата смерти28.03.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1880 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Около 1890
Харьков, Харківська область
1-я Харьковская гимназия (курс не окончил)
Образование
С 1898 по 1900
Кропивницкий, Кіровоградська область
Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище (окончил по 1 разряду)
Рождение ребёнка
1909
Сын: Маевский Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Маевская (Косоротова) Мария Ивановна
Ранение
23.02.1915
23 февраля 1915 года у д. Пентно Штабс-ротмистр 16-го уланского Новоархангельского полка Сергей Иванович Маевский был контужен, но остался в строю.
Место жительства
1921
На январь 1921 в эмигрантской карточке из архива РЗИА (ГАРФ) он числился в городе Огулин, Югославия (сейчас это Хорватия).
Смерть
28.03.1935