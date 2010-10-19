Тодосьева Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тодосьева Устинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Божко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Тодосьев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ефрасинья Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1907

Сын: Тодосьев Николай григорьевич

Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Карпова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.02.1913

Дочь: Рябченко Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тодосьев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич

Смерть
1964
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