Тодосьева Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Божко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тодосьев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ефрасинья Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тодосьев Николай григорьевич
Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Карпова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.02.1913
Дочь: Рябченко Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тодосьев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Тодосьев Григорий Матвеевич
Смерть
1964