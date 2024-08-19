(Vassa) Aleksandra Brjačislavna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Vassa) Aleksandra Brjačislavna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nevskij Dmitrij I

Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nevskij Andrej Iii

Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Nevskij) Eudossia

Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Nevskij Vasilij

Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič

Рождение ребёнка
Около ?.11.1261

Сын: Kalità Daniil Aleksandrovič

Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič

Смерть
Неизвестно

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