(Vassa) Aleksandra Brjačislavna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nevskij Dmitrij I
Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nevskij Andrej Iii
Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Nevskij) Eudossia
Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Nevskij Vasilij
Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič
Рождение ребёнка
Около ?.11.1261
Сын: Kalità Daniil Aleksandrovič
Отец ребёнка: Nevskij Aleksandr Jaroslavovič
Смерть
Неизвестно