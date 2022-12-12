Маркова (Никитина) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1925
Дочь: Журина Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Марков Дмитрий Евгеньевич
Павлово, Корбангская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Марков Дмитрий Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно