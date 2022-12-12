Маркова (Никитина) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова (Никитина) Ольга Павловна

Маркова (Никитина) Ольга Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1925

Дочь: Журина Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Марков Дмитрий Евгеньевич

Павлово, Корбангская волость, Кадниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Марков Дмитрий Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Дмитрий Евгеньевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close