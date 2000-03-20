Сибирцев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1963
Дата смерти20.03.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1963
Отец: Сибирцев Михаил
Мать: Сибирцева Раиса
Рождение ребёнка
15.08.1987
Дочь: Полухина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Сибирцева Галина Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1992
Дочь: Сибирцева Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Сибирцева Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2000