Сибирцев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирцев Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1963

Дата смерти

20.03.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1963

Отец: Сибирцев Михаил

Мать: Сибирцева Раиса

Рождение ребёнка
15.08.1987

Дочь: Полухина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Сибирцева Галина Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1992

Дочь: Сибирцева Антонина Сергеевна

Мать ребёнка: Сибирцева Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сибирцева Галина Николаевна

Смерть
20.03.2000
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