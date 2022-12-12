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Луньков Василий Иванович

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

24.02.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894 ст.

Отец: Луньков Иван Ефимович

Мать: Лунькова Мария Афанасьевна

Глотаево, Домодедово, Московская область
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.4
Крещение
25.02.1894 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни Андрей Фёдорович Капустин и Соломонида Яковлевна Капустина
Призыв на военную службу
С 1914 по 1916 ст.
учавствовал в Первой мировой войне, в звании мл. унтер-офицера в составе 65-го пехотного запасного полка 13 роты
Военная служба
?.09.1916 ст.
на войне заболел малярией
Ранение
06.10.1916 ст.
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
для лечения от малярии поступил в Моршанский местный лазарет Тамбовской губернии
Бракосочетание
09.02.1924

Жена: Лунькова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
25.12.1924

Сын: Луньков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лунькова Мария Михайловна

Глотаево, Домодедово, Московская область
Московская обл., Михневский р-н, Глотаевский с/с, д. Глотаево
Рождение ребёнка
22.02.1929

Дочь: Калашникова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Лунькова Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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