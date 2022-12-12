Луньков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894 ст.
Отец: Луньков Иван Ефимович
https://cgamos.ru/metric-books/2184/2184-1/2184_1_75/ стр.4
Крещение
25.02.1894 ст.
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: той же деревни Андрей Фёдорович Капустин и Соломонида Яковлевна Капустина
Призыв на военную службу
С 1914 по 1916 ст.
учавствовал в Первой мировой войне, в звании мл. унтер-офицера в составе 65-го пехотного запасного полка 13 роты
Военная служба
?.09.1916 ст.
на войне заболел малярией
Ранение
06.10.1916 ст.
Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
для лечения от малярии поступил в Моршанский местный лазарет Тамбовской губернии
Бракосочетание
09.02.1924
Рождение ребёнка
25.12.1924
Сын: Луньков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лунькова Мария Михайловна
Московская обл., Михневский р-н, Глотаевский с/с, д. Глотаево
Рождение ребёнка
22.02.1929
Дочь: Калашникова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Лунькова Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно