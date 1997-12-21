Велеславова (Зюзькова) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1951
Дата смерти21.12.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1951
Отец: Зюзьков Дмитрий Корнеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велеславов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Велеславов Юрий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1997
Похороны
Неизвестно
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai Russia