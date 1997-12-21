Велеславова (Зюзькова) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславова (Зюзькова) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1951

Дата смерти

21.12.1997

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1951

Отец: Зюзьков Дмитрий Корнеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велеславов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Велеславов Юрий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.12.1997
Похороны
Неизвестно
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai Russia
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