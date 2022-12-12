Гилев Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти15.01.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гилёв Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1917
Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна
Рождение ребёнка
01.11.1919
Дочь: Скорынина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Майя Михайловна
Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гилёва Нина Людвиговна
Смерть
15.01.1938
Причина смерти: расстрелян