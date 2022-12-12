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Гилев Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

15.01.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гилёв Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1917

Сын: Гилёв Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1919

Дочь: Скорынина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гилёв Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Майя Михайловна

Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гилёва Нина Людвиговна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гилёва Нина Людвиговна

Смерть
15.01.1938
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Причина смерти: расстрелян
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