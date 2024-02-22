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Журин Василий Николаевич

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Место рождения

Решетовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Решетовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
12.03.1935

Жена: Алехина Евдокия Трофимовна

Решетовка, Козловский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
16.10.1937

Дочь: Журина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Алехина Евдокия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.08.1940

Дочь: Журина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Алехина Евдокия Трофимовна

Смерть
?.08.1941

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