Журин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.03.1935
Рождение ребёнка
16.10.1937
Дочь: Журина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Алехина Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
11.08.1940
Дочь: Журина Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Алехина Евдокия Трофимовна
Смерть
?.08.1941