Kramer (Schuck) Jakob Ludwig — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kramer (Schuck) Jakob Ludwig

Место рождения

Мангейм

Дата рождения

1766

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

1733 г.р.

Мать

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Schuck Jakob

Мать: Schuck-Kramer Maria Elisabeth

Из Щука (Партизанское), в Деллере хозяйство №25 Откуда эта фамилия произошла в Шукк пока тоже неизвестно и требует также уточнений для ее исследователей, предположительно эту фамилию могли носить пасы... Показать все
Рождение ребёнка
1783

Сын: Kramer Lorenz Яковлевич

Мать ребёнка: Крамер Катарина

Саратовская губ. , Деллер (Берёзовка)
Смерть
1801
Саратовская губ., Деллер (Берёзовка)
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