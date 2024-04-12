Kramer (Schuck) Jakob Ludwig
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Schuck Jakob
Из Щука (Партизанское), в Деллере хозяйство №25 Откуда эта фамилия произошла в Шукк пока тоже неизвестно и требует также уточнений для ее исследователей, предположительно эту фамилию могли носить пасы... Показать все
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Крамер Катарина
Саратовская губ. , Деллер (Берёзовка)
Смерть
1801
Саратовская губ., Деллер (Берёзовка)