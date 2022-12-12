Валивахин Матвей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валивахин Матвей Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Около 1813

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Валивахин Гаврила Михайлович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Валивахин Лаврентий Матвеевич

Мать ребёнка: Валивахина Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Валивахин Антон Матвеевич

Мать ребёнка: Валивахина Евдокия

Смерть
Около 1813
Пены, Беловский муниципальный район, Курская область
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