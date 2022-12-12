Валивахин Матвей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиОколо 1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Валивахин Гаврила Михайлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1799
Сын: Валивахин Лаврентий Матвеевич
Мать ребёнка: Валивахина Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Валивахин Антон Матвеевич
Мать ребёнка: Валивахина Евдокия
Смерть
Около 1813
Пены, Беловский муниципальный район, Курская область