Сиро Георгий Апостолович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Сиро Мария Николаевна
Место жительства
1912 ст.
Балаклава, Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
Балаклавский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиро Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно