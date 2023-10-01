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Сиро Георгий Апостолович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1912 ст.

Сын: Сиро Василиса Георгиевна

Мать ребёнка: Сиро Мария Николаевна

Место жительства
1912 ст.
Балаклава, Балаклавский муниципальный округ, Севастополь - город федерального значения
Балаклавский мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиро Мария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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