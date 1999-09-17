Матвеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1943

Дата смерти

17.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.06.1972

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.09.1999

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