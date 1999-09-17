Матвеев Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1943
Дата смерти17.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.06.1972
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.09.1999