Александра Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Глебовна

Александра Глебовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Евдоким Сидорович

Рождение ребёнка
05.11.1894

Дочь: (Телюкова) Евросинья Евдокимовна

Отец ребёнка: Телюков Евдоким Сидорович

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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