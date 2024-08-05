Александра Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1894
Дочь: (Телюкова) Евросинья Евдокимовна
Отец ребёнка: Телюков Евдоким Сидорович
Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно