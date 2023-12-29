Гурий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.01.1842

Жена: (Музыкина) Мария Иванова

Рождение ребёнка
02.12.1842

Сын: Николай Гурьев

Мать ребёнка: (Музыкина) Мария Иванова

Рождение ребёнка
18.02.1844

Дочь: Евдокия Гурьева

Мать ребёнка: (Музыкина) Мария Иванова

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