Гурий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.01.1842
Жена: (Музыкина) Мария Иванова
Рождение ребёнка
02.12.1842
Сын: Николай Гурьев
Мать ребёнка: (Музыкина) Мария Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1844
Дочь: Евдокия Гурьева
Мать ребёнка: (Музыкина) Мария Иванова