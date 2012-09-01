Епифанов Николай Андреевич 27.06.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Епифанов Николай Андреевич

Место рождения

Украина

Дата рождения

27.06.1929

Дата смерти

?.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
03.12.1951

Сын: Епифанов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: (Лапина) Елена Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Лапина) Елена Андреевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
?.09.2012
Москва, город федерального значения Москва

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