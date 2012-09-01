Епифанов Николай Андреевич
Место рожденияУкраина
Дата рождения27.06.1929
Дата смерти?.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
03.12.1951
Сын: Епифанов Андрей Николаевич
Мать ребёнка: (Лапина) Елена Андреевна
Рождение ребёнка
09.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Лапина) Елена Андреевна
Смерть
?.09.2012
Москва, город федерального значения Москва