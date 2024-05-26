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Ефим Стефванович

Место рождения

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Стефан Иванович

Мать: Евдокия Елистратовна

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Антоновна

Рождение ребёнка
?.04.1845

Сын: Яков Ефимович

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
?.12.1847

Дочь: Анисья Ефимовна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1851

Дочь: Хиония Ефимовна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1851

Дочь: Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Елена Антоновна

Шелково, Морозовская волость, Дмитровский уезд
Смерть
Неизвестно

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