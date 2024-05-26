Ефим Стефванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Стефан Иванович
Мать: Евдокия Елистратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
?.04.1845
Сын: Яков Ефимович
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
?.12.1847
Дочь: Анисья Ефимовна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
?.04.1851
Дочь: Хиония Ефимовна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Рождение ребёнка
?.04.1851
Дочь: Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Елена Антоновна
Смерть
Неизвестно