Шабанов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Шабанова неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабанов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно