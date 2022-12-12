Русанова Авдотья Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Прасковья Моисеевна
Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович
Рождение ребёнка
1845 ст.
Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Русанов Григорий Моисеевич
Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно