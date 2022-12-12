Русанова Авдотья Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русанова Авдотья Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Русанов Борис Моисеевич

Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Прасковья Моисеевна

Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Русанов Ефрем Моисеевич

Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Русанов Григорий Моисеевич

Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Русанов Моисей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русанов Моисей Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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