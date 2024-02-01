Быбина Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыбина Евдокия Андреевна

Быбина Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Быбин Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
12.02.1904

Дочь: Быбина Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
08.12.1906

Дочь: Быбина Феофания Петровна

Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
27.06.1916

Сын: Быбин Иван Петрович

Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быбин Пётр Гаврилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close