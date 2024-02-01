Быбина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1902
Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
12.02.1904
Дочь: Быбина Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
08.12.1906
Дочь: Быбина Феофания Петровна
Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович
Рождение ребёнка
27.06.1916
Сын: Быбин Иван Петрович
Отец ребёнка: Быбин Пётр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно