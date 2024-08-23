Цветынина Домна Никитична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Цветынина Домна Никитична

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветынин Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Цветынин Фёдор Иванович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: (Цветынина) Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Цветынин Фёдор Иванович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
До 1825

Дочь: (Цветынина) Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Цветынин Фёдор Иванович

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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