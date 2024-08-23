Цветынина Домна Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветынин Матвей Фёдорович
Отец ребёнка: Цветынин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: (Цветынина) Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Цветынин Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
До 1825
Дочь: (Цветынина) Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Цветынин Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно