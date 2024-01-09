Allahverdieva (Pashaeva) Naila
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1965
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1965
Отец: Пашаев Гурбан Махмуд-Оглы
Мать: Pashaeva Rafail
Рождение ребёнка
29.06.1983
Дочь: Ismailova Sima
Отец ребёнка: Allahverdiev Usif
Рождение ребёнка
23.09.1984
Сын: Allaverdiev Zaur
Отец ребёнка: Allahverdiev Usif
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Allahverdiev Gurban
Отец ребёнка: Allahverdiev Usif