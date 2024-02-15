Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леон Кириллов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Павел Леонов

Отец ребёнка: Леон Кириллов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Леон Кириллов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Петр Леонов

Отец ребёнка: Леон Кириллов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван Леонов

Отец ребёнка: Леон Кириллов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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