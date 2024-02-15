Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леон Кириллов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Павел Леонов
Отец ребёнка: Леон Кириллов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Леон Кириллов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Петр Леонов
Отец ребёнка: Леон Кириллов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван Леонов
Отец ребёнка: Леон Кириллов
Смерть
Неизвестно