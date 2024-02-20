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Симонов Михаил Федосеевич

Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

До 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Симонов Федосей Епимахович

Мать: Симонова Елена Амвросиевна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
22.06.1868

Дочь: Агриппина Михайловна

Мать ребёнка: Симонова / Лузина / Феодосия Петровна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Бракосочетание
До 1873

Жена: Симонова / Лузина / Феодосия Петровна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
До 1873
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
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