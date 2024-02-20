Симонов Михаил Федосеевич
Место рожденияРоссия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиДо 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Рождение ребёнка
22.06.1868
Дочь: Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: Симонова / Лузина / Феодосия Петровна
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Бракосочетание
До 1873
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Смерть
До 1873
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /