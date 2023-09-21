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Хрусталев Иван Иовлевич

Место рождения

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1696

Дата смерти

После 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Хрусталев Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Сын попа Устьрецкой церкви.
Рождение ребёнка
1727

Сын: Хрусталев Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1728
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Посвящен в попа к Устьрецкой церкви.
Работа или профессия
1746
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат по болезни ног.
Смерть
После 1755
Усть-Река, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

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