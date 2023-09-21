Хрусталев Иван Иовлевич
Место рождения
Дата рождения1696
Дата смертиПосле 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: не указана
Сын попа Устьрецкой церкви.
Рождение ребёнка
1727
Сын: Хрусталев Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1728
Посвящен в попа к Устьрецкой церкви.
Работа или профессия
1746
Уволен за штат по болезни ног.
Смерть
После 1755