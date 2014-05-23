Мельникова (Бабина) Татьяна Викторовна
Место рождения
Дата рождения07.08.1947
Дата смерти23.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1947
Отец: Бабин Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Виктор Константинович
Рождение ребёнка
14.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Виктор Константинович
Смерть
23.05.2014