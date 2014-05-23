Мельникова (Бабина) Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Бабина) Татьяна Викторовна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

07.08.1947

Дата смерти

23.05.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1947

Отец: Бабин Виктор

Мать: Бабина (Курицына) Нина Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виктор Константинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виктор Константинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
23.05.2014
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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