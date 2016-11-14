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Белугина Анастасия Андреевна
Белугина Анастасия Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.11.2016
Пол
Женский
Отец
Белугин Андрей
Мать
Белугина (Куликова) Наталия Юрьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.2016
Отец:
Белугин Андрей
Мать:
Белугина Наталия Юрьевна
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