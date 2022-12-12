Гаврикова (Тумасова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
15.12.1923
Отец: Тумасов Николай
Мать: Тумасова Ольга
Бракосочетание
02.?.1946
Муж: Гавриков Михаил
с. Никольское. Московская обл.
Рождение ребёнка
17.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Михаил
Рождение ребёнка
23.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Михаил
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Смерть
Неизвестно