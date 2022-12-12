Гаврикова (Тумасова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаврикова (Тумасова) Надежда

Гаврикова (Тумасова) Надежда

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1923

Отец: Тумасов Николай

Мать: Тумасова Ольга

Бракосочетание
02.?.1946

Муж: Гавриков Михаил

с. Никольское. Московская обл.
Рождение ребёнка
17.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close