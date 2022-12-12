Беляев Митрофан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Митрофан Петрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

22.02.1836

Дата смерти

10.01.1904

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
10.01.1904
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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