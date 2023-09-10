Швандюра Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швандюра Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валерий

Рождение ребёнка
08.07.1983

Сын: Швандюра Алексанр Валерьевич

Отец ребёнка: Валерий

Рождение ребёнка
28.08.1985

Сын: Игнатьев Сергей Викторович

Отец ребёнка: Игнатьев Виктор

Смерть
Неизвестно

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