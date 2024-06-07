Лаврентий Антонов 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лаврентий Антонов

Место рождения

Байково

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Антон

Мать: ?

Байково
Упоминание
Неизвестно
РС 1858 листы 022об-023
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гаврила Лаврентьев

Мать ребёнка: Афанасьева Афанасьева

Байково
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ларькин Николай Лаврентьев

Мать ребёнка: Афанасьева Афанасьева

Байково
Рождение ребёнка
1820

Сын: Ларькин Платон Лаврентьев

Мать ребёнка: Афанасьева Афанасьева

Байково
Смерть
Неизвестно

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