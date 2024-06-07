Лаврентий Антонов
Место рожденияБайково
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Упоминание
Неизвестно
РС 1858 листы 022об-023
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гаврила Лаврентьев
Мать ребёнка: Афанасьева Афанасьева
Байково
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ларькин Николай Лаврентьев
Мать ребёнка: Афанасьева Афанасьева
Байково
Рождение ребёнка
1820
Сын: Ларькин Платон Лаврентьев
Мать ребёнка: Афанасьева Афанасьева
Байково
Смерть
Неизвестно