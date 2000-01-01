Бабичева (Фомина) Антонина
Место рожденияКазахстан
Дата рождения09.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909
Отец: Фомин Василий
Мать: Клавдия
Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабичев Николай
Отец ребёнка: Бабичев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабичев Иван
Смерть
Неизвестно