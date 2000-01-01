Бабичева (Фомина) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичева (Фомина) Антонина

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

09.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1909

Отец: Фомин Василий

Мать: Клавдия

Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабичев Николай

Отец ребёнка: Бабичев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабичев Иван

Смерть
Неизвестно
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