Дроздова (Ковалевская) Светлана 29.04.1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дроздова (Ковалевская) Светлана

Место рождения

Челябинск

Дата рождения

29.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1993

Отец: Ковалевский Виктор

Мать: Ковалевская (Пономарёва) Елена

Челябинск
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Челябинск. Кафедральный собор Симеона Верхотурского
Образование
С 01.09.2011 по 27.05.2015
15, улица Фучика, Фрунзенский район, Санкт-Петербург, Россия
| Журналистика
Образование
29.05.2015
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Бракосочетание
12.12.2018

Муж: Дроздов Василий

Пушкин
Рождение ребёнка
09.09.2023

Сын: Дроздов Михаил

Отец ребёнка: Дроздов Василий

Геленджик

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