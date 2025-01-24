Дроздова (Ковалевская) Светлана
Место рожденияЧелябинск
Дата рождения29.04.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1993
Отец: Ковалевский Виктор
Челябинск
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Челябинск. Кафедральный собор Симеона Верхотурского
Образование
С 01.09.2011 по 27.05.2015
15, улица Фучика, Фрунзенский район, Санкт-Петербург, Россия
| Журналистика
Образование
29.05.2015
Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Бракосочетание
12.12.2018
Муж: Дроздов Василий
Пушкин
Рождение ребёнка
09.09.2023
Сын: Дроздов Михаил
Отец ребёнка: Дроздов Василий
Геленджик