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Поздний Кирилл Григорьевич

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

13.06.1885 ст.

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1885 ст.

Отец: Поздний Григорий Федорович

Мать: Поздняя Мария Савельевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
15.06.1885 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: бессрочно отпускной солдат Петр Федорович Поздний и девица Мария Лаврентьевна Синельникова
Бракосочетание
До 17.02.1910 ст.

Жена: Поздняя Прасковья Селивёрстовна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 24 года Она первым браком. 20 лет. По жениху Тимофей Яковлевич Чумаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1910 ст.

Сын: Поздний Федор Кириллович

Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.

Дочь: Поздняя Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Сын: Поздний Степан Кириллович

Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Ранение
17.07.1915 ст.
Рейовец
под Рейовцем; дивизионный лазарет 1 гвардейской пехотной дивизии
Ранение
31.07.1915 ст.
Возраст 31 год. Женат. Рядовой. Лейб-гвардии Преображенский полк 5 рота Легкая контузия, без повреждения костей груди.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Поздняя Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
05.03.1953
От аппендицита
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