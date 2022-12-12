Поздний Кирилл Григорьевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1885 ст.
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
13.06.1885 ст.
ф.803 оп.2 д.309 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда Астраханской консистории о рождении за 1882, рбс за 1883-1887
Крещение
15.06.1885 ст.
Восприемники: бессрочно отпускной солдат Петр Федорович Поздний и девица Мария Лаврентьевна Синельникова
Бракосочетание
До 17.02.1910 ст.
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы. Он первым браком. 24 года Она первым браком. 20 лет. По жениху Тимофей Яковлевич Чумаков и ... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1910 ст.
Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна
Ф.803 оп.2 д. 2283. МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1909-1911 годы.
Рождение ребёнка
12.02.1913 ст.
Дочь: Поздняя Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Сын: Поздний Степан Кириллович
Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Ранение
17.07.1915 ст.
Рейовец
под Рейовцем; дивизионный лазарет 1 гвардейской пехотной дивизии
Ранение
31.07.1915 ст.
Возраст 31 год. Женат. Рядовой. Лейб-гвардии Преображенский полк 5 рота Легкая контузия, без повреждения костей груди.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Поздняя Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Поздняя Прасковья Селивёрстовна
Смерть
05.03.1953
От аппендицита