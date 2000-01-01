Фетш (Fetsch) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения1689
Дата смерти24.03.1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: Фетш Иоганнес Георг
Мать: Фон Дер Штейн Маргарета
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
11.04.1712
Жена: Швейцер Анна Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Фетш Мария Ева
Мать ребёнка: Швейцер Анна Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1730
Сын: Фетш Иоганнес Лоренц
Мать ребёнка: Швейцер Анна Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
24.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
25.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция