Фетш (Fetsch) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетш (Fetsch) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

1689

Дата смерти

24.03.1755

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: Фетш Иоганнес Георг

Мать: Фон Дер Штейн Маргарета

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
11.04.1712

Жена: Швейцер Анна Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Фетш Мария Ева

Мать ребёнка: Швейцер Анна Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.08.1730

Сын: Фетш Иоганнес Лоренц

Мать ребёнка: Швейцер Анна Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
24.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
25.03.1755
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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