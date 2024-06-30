Никитенко (Кабанова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Кабанова) Мария

Место рождения

с. Антоновка Ершовский р-он Саратовская обл.

Дата рождения

08.11.1985

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1958 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

2005 г.р.
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Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1985

Отец: Кабанов Евгений

Мать: Кабанова (Казакова) Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Дмитрий

Рождение ребёнка
27.08.2005

Дочь: (Никитенко) Анна

Отец ребёнка: Никитенко Дмитрий

Рождение ребёнка
08.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Дмитрий

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