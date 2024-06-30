Никитенко (Кабанова) Мария
Место рожденияс. Антоновка Ершовский р-он Саратовская обл.
Дата рождения08.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1985
Отец: Кабанов Евгений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитенко Дмитрий
Рождение ребёнка
27.08.2005
Дочь: (Никитенко) Анна
Отец ребёнка: Никитенко Дмитрий
Рождение ребёнка
08.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитенко Дмитрий