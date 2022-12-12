Кочергин Федор Ермолаев
Место рождения
Дата рождения07.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1900
Михайло-Архангельская церковь
Военная служба
1941
Великая Отечественная Война, Орден Отечественной войны II степени
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Смерть
Неизвестно