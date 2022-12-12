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Кочергин Федор Ермолаев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1900

Отец: Кочергин Ермолай Ильин

Мать: Кочергина Параскева Иларионова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Военная служба
1941
Великая Отечественная Война, Орден Отечественной войны II степени
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Смерть
Неизвестно
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