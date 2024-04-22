Кваченкова (Мокляева) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Мокляева) Александра Петрова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

Около 1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
11.11.1892 ст.

Муж: Кваченков Леонтий Иванов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.

Дочь: Анна Леонтьева

Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.

Сын: Кваченков Федор Леонтьев

Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.

Дочь: Елизавета Леонтьевна

Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.

Сын: Кваченков Петр Леонтьев

Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
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