Кваченкова (Мокляева) Александра Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874 ст.
Бракосочетание
11.11.1892 ст.
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.09.1893 ст.
Дочь: Анна Леонтьева
Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
04.09.1895 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
21.10.1898 ст.
Дочь: Елизавета Леонтьевна
Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов
Рождение ребёнка
12.01.1901 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Леонтий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно