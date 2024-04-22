Аблязов Евгений Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблязов Евгений Валерьевич

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Место рождения

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.07.1976

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1976 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1976

Отец: Аблязов Валерий Николаевич

Мать: Лубышева Наталья Викторовна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Светлана Владимировна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киселёва Светлана Владимировна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Светлана Владимировна

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