Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1924

Дата смерти

26.05.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924

Отец: Коровченко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
14.03.1952

Сын: Кириченко Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Кириченко Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
17.09.1957

Дочь: Богданова (Ерёмина Кириченко) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Кириченко Алексей Трофимович

Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1963

Сын: Кириченко Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Кириченко Алексей Трофимович

Смерть
26.05.2009

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