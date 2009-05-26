Кириченко (Коровченко) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1924
Дата смерти26.05.2009
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1924
Отец: Коровченко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1952
Сын: Кириченко Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Кириченко Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
17.09.1957
Дочь: Богданова (Ерёмина Кириченко) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Кириченко Алексей Трофимович
Каменка, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.12.1963
Сын: Кириченко Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Кириченко Алексей Трофимович
Смерть
26.05.2009