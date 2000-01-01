Чередова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чередов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Чередов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Чередов Фёдор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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