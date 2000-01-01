Чередова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Чередов Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно